Homem ameaça esposa com faca, mas diz que estava “brincando” para a PM

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (22) após ameaçar a esposa com uma faca de serra em Apucarana, no norte do Paraná. No entanto, após a PM ser acionada, o suspeito disse que realizou a ameaça em “tom de brincadeira”. O caso aconteceu na Vila Rural Nova Ukrania.

continua após publicidade

LEIA MAIS - PM apreende três menores suspeitos de tráfico de drogas em Apucarana

Segundo a vítima, o marido chegou em casa embriagado e começou a ofender ela. Depois de um bate-boca, o homem pegou uma faca e serra colou a vítima contra a parede e começou a ameaçar ela de morte. Por conta disso, a mulher resolveu acionar a PM.

continua após publicidade

Quando chegaram no local, os agentes ainda conseguiram falar com o homem que ainda estava na casa. Der acordo com os PMs, o suspeito chegou a admitir que pegou a faca e teria ameaçado a esposa, mas que fez tudo em “tom de brincadeira”.

Após o relatou, o homem recebeu voz de prisão, e foi encaminhado para a delegacia de Apucarana, juntamente com a faca utilizada.

Siga o TNOnline no Google News