Homem ameaça esposa com faca e joga roupa das crianças na rua

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, foi acionada durante a madrugada desta sexta-feira (25), após uma mulher ser ameaçada com uma faca pelo seu marido.

De acordo com a PM, a vítima relatou que seu marido chegou embriagado em casa e ambos começaram a discutir. Durante a briga, o homem queria que a esposa fosse embora de casa. Por conta disso, ele teria jogado as roupas das crianças para fora da residência, além de um sofá que também estava no imóvel.

Segundo os policiais, a mulher afirmou que não teve agressão física, mas o seu marido pegou uma faca durante a discussão. Por conta disso, a mulher se sentiu ameaçada e temeu pela vida dos seus filhos. Nesse momento ela começou a gritar pedindo socorro. Os vizinhos então ouviram os gritos e chamaram a polícia. No entanto, de acordo os agentes, a mulher não quis representar contra o homem.

