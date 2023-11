Homem ameaça 'esmagar a cabeça' de ex-sogro após ele defender a filha

Um homem, de 41 anos, ameaçou o ex-sogro de morte e afirmou que iria esmagar a cabeça dele com uma pedra, em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (16), no Conjunto Habitacional Sumatra, depois que o ex-sogro impediu que o suspeito chegasse perto da filha dele.

De acordo com a Polícia Militar (PM), que atendeu a situação de ameaça, a vítima relatou que o ex-namorado da filha chegou na residência procurando por ela, mas a mulher possui uma medida protetiva contra o homem. Segundo o boletim de ocorrência, o pai da mulher disse ao ex-genro que ele não poderia se aproximar da filha dele.

Nesse momento, o suspeito começou a ameaçar a vítima, afirmando que ele estava "fazendo a cabeça" da ex-companheira contra ele. Na sequência, ele pegou uma pedra disse que "esmagaria a cabeça" do ex-sogro. Conforme relato, a vítima tentou tirar a pedra do autor das ameaças com o intuito de se defender e defender a filha, mas foi contido.

O suspeito fugiu do local, mas disse que voltaria e "iria resolver isso com os dois". A PM foi acionada e realizou patrulhamento pela região, mas não localizou ninguém. As vítimas foram orientadas.

