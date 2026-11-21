Um comerciante foi alvo de ameaças no início da tarde desta sexta-feira (20) após se recusar a pagar uma falsa comissão imobiliária em Apucarana. O caso ocorreu no Jardim Marissol. O suspeito foi até o estabelecimento exigindo dinheiro sob a alegação de ter intermediado a troca de uma residência de propriedade da vítima.

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De acordo com o boletim da Polícia Militar, o proprietário do comércio relatou que a negociação do imóvel foi feita diretamente por ele, sem qualquer participação ou interferência de terceiros. Ainda assim, na tentativa de evitar desentendimentos no local, o comerciante chegou a oferecer R$ 200 ao homem. O indivíduo, no entanto, demonstrou insatisfação, afirmou que o valor era insuficiente e passou a proferir palavras de baixo calão contra a vítima.

Antes de deixar a mercearia, o suspeito fez ameaças diretas ao dono do estabelecimento, afirmando que retornaria acompanhado de outras pessoas com a intenção de depredar o comércio. A Polícia Militar, que havia sido acionada inicialmente para uma ocorrência de extorsão, colheu as características do autor e realizou patrulhamentos pela região, mas o homem não foi localizado. O caso foi registrado e encaminhado para as providências de investigação por parte da Polícia Civil.