Homem ameaça clientes de lanchonete com arma após desentendimento

Um desentendimento quase terminou em tragédia na madrugada deste sábado (1º) em uma lanchonete localizada na Avenida Santos Dumont, na Vila Nova, em Apucarana. Após um desentendimento, um homem ficou bravo e ameaçou os clientes com uma arma de fogo.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada por volta das 00h46. Ao conversarem com um dos funcionários, as autoridades descobriram que uma briga aconteceu entre os clientes do estabelecimento. Durante o desentendimento, o homem sacou uma pistola e apontou para os presentes.

Ainda segundo relato do trabalhador, outras pessoas que estavam na lanchonete conseguiram tomar a pistola do homem. Após descarregarem, a arma de fogo foi devolvida ao proprietário, que foi embora de carro.

De acordo com a PM de Apucarana, o funcionário não soube repassar o nome do cliente e nem o modelo do veículo. Todas as orientações necessárias foram feitas.

