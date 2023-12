Homem ameaça atropelar e atirar na ex em Apucarana

O término de um relacionamento resultou em mais um caso de polícia em Apucarana (PR) na noite desta segunda-feira (18). Uma mulher de 24 anos chamou a Polícia Militar (PM) após ser ameaçada pelo seu ex, com quem tem uma filha de três anos de idade.

De acordo com relatório da Polícia Militar, o rapaz teria ido até a casa de sua ex-convivente para visitar a filha, na Rua Doutor Pinheiro Machado, no Núcleo Habitacional Parigot de Souza. No entanto, a criança teria saído com outro familiar para ir até a sorveteria.

Na sequência, o rapaz ficou agressivo e passou a proferir diversas ameaças. "Você vai ver o que irei fazer com você, vou passar com o carro em cima de sua cabeça, vou encher sua cara de tiro", disse o agressor.

A Polícia Militar foi chamada, elaborou boletim de ocorrência e orientou a vítima a procurar a Delegacia da Mulher para solicitar medida protetiva.

