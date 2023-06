Homem ameaça “arrancar os olhos” da ex-esposa e polícia é chamada

Mais um caso de violência contra mulher foi registrado em Apucarana, no norte do Paraná. Desta vez o autor do crime disse que iria "arrancar os olhos" da vítima, sua ex-esposa, com uma faca. O fato foi registrado no Loteamento Residencial Sumatra II por volta das 23h40 de sábado (10) e mobilizou a Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, a vítima relatou que estava em sua casa quando seu ex-marido chegou no local bastante alterado, dizendo xingamentos e ameaças. Ao ouvir que teria os olhos arrancados por ele, a mulher decidiu acionar a PM e informar o que havia acontecido.

Durante busca pessoal, nenhuma arma foi localizada com o agressor, no entanto, a polícia orientou a vítima sobre os procedimentos para representar criminalmente contra o ex-marido.

