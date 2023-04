Homem agride vizinho com alicate após briga por barulho em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Homem foi agredido pelo vizinho

Um homem foi agredido pelo vizinho após uma discussão por causa de barulho, na tarde de sábado (29), em Apucarana, no norte do Paraná. A confusão ocorreu em frente a casa da vítima que mora na Rua Rio dos Patos, no Jardim Primavera.

continua após publicidade .

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava mexendo na mecânica de seu veículo, no quintal de sua residência. Ao sair do local, em via pública, o morador foi abordado pelo vizinho que iniciou uma discussão por causa do barulho provocado pelo motor do veículo.

- LEIA MAIS: Denúncia de violência doméstica termina com agressor morto na região

continua após publicidade .

Durante a briga, o vizinho pegou um alicate turquesa e desferiu um golpe na cabeça da vítima, causando um corte de aproximadamente 5 centímetros. Em seguida, invadiu a casa da vítima, levantou a camiseta e mostrou que estava armado com uma pistola na cintura. Antes de fugir em uma moto, o homem ainda ameaçou a vítima dizendo que iria "sentar o aço".

A vítima registrou um boletim de ocorrência e até a publicação desta reportagem, o agressor não havia sido encontrado.

Siga o TNOnline no Google News