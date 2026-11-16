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AÇÃO DA ROCAM

Homem agride policiais e é preso após extorquir a própria mãe em Apucarana

O suspeito estava armado com uma faca, exigia dinheiro para comprar drogas e havia espancado a companheira no dia anterior

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem agride policiais e é preso após extorquir a própria mãe em Apucarana
Autor Suspeito foi detido pela Rocam na noite de domingo - Foto: Reprodução

Um homem de 27 anos foi preso na noite de domingo (15) no Jardim Colonial II, em Apucarana, após uma série de crimes contra a própria família e contra uma equipe da Polícia Militar. Ele foi flagrado armado na rua, tentou fugir e atacou os agentes durante a abordagem.

-LEIA MAIS: Homem condenado por estupro de sobrinha é preso após dois anos foragido em Apucarana

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A Rocam iniciou as buscas pelo suspeito após ser acionada para atender a um caso de violência doméstica. O homem havia agredido física e verbalmente sua mãe, de 65 anos. Segundo os relatos, ele aterrorizava a idosa afirmando integrar uma facção criminosa, fazendo ameaças para arrancar dinheiro dela e sustentar seu vício em drogas. A violência não era um fato isolado: na véspera, ele já havia espancado a companheira, causando ferimentos graves antes de fugir.

Durante o patrulhamento no bairro, policiais em motocicletas localizaram o agressor caminhando na companhia de outra pessoa. Ao perceber que seria abordado, ele tirou um objeto da cintura e jogou perto de uma árvore.

Quando os policiais deram a ordem de parada, o homem reagiu com extrema agressividade. Ele tentou fugir distribuindo chutes e cotoveladas, chegando a atingir um dos agentes. Foi necessário o uso de força para contê-lo e algemá-lo. Ao verificar o que havia sido arremessado, a equipe encontrou um celular e uma faca grande, cuja bainha ainda estava presa à roupa do homem. A pessoa que caminhava com ele não tinha irregularidades e foi liberada no local.

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A mãe do agressor não pôde ir à delegacia formalizar o caso porque sofre de uma doença grave e estava impossibilitada de sair de casa devido à preparação para um exame médico.

Após a confusão, o homem reclamou de dores abdominais por causa da resistência à prisão e precisou ser levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana. Assim que recebeu alta médica, ele foi encaminhado à delegacia da cidade junto com a faca apreendida para responder pelos crimes.

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´polícia AGRESSÃO Apucarana criminalidade violência domestica
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