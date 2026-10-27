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VIOLÊNCIA

Homem agride padrasto e fere irmão com pedaço de madeira em Apucarana

Confusão familiar no Jardim das Flores I terminou com vítima ferida no rosto; agressor fugiu de moto

Escrito por Da Redação
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Homem agride padrasto e fere irmão com pedaço de madeira em Apucarana
Autor Confusão foi registrada no Jardim das Flores - Foto: Reprodução

Um homem agrediu o próprio padrasto e feriu o irmão durante uma briga familiar no final da tarde de segunda-feira (26), no Jardim das Flores I, em Apucarana. O agressor usou um cabo de madeira para atingir o rosto do familiar que tentava apartar a confusão.

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A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h50. No local, uma testemunha relatou aos policiais que um homem, de 29 anos, estava atacando o padrasto, de 58. Ao perceber a violência, o irmão do agressor, de 35 anos, interveio para defender a vítima. Durante a tentativa de acalmar a situação, ele acabou sendo golpeado no rosto com um pedaço de madeira, sofrendo machucados na boca e no nariz.

Logo após o ataque, o autor das agressões fugiu do local usando uma motocicleta. As equipes policiais realizaram buscas pelas ruas do bairro e arredores na tentativa de localizá-lo, mas ele não foi encontrado.

As vítimas e a testemunha foram orientadas pela polícia sobre os procedimentos legais necessários para registrar a queixa oficialmente na delegacia, passo fundamental para que o agressor responda judicialmente pelo caso.

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AGRESSÃO Jardim das Flores I POLICIA MILITAR violência
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