Homem agride padrasto e fere irmão com pedaço de madeira em Apucarana

Um homem agrediu o próprio padrasto e feriu o irmão durante uma briga familiar no final da tarde de segunda-feira (26), no Jardim das Flores I, em Apucarana. O agressor usou um cabo de madeira para atingir o rosto do familiar que tentava apartar a confusão.

-LEIA MAIS: Empresário e pioneiro da construção civil, Luiz Hirose morre aos 80 anos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h50. No local, uma testemunha relatou aos policiais que um homem, de 29 anos, estava atacando o padrasto, de 58. Ao perceber a violência, o irmão do agressor, de 35 anos, interveio para defender a vítima. Durante a tentativa de acalmar a situação, ele acabou sendo golpeado no rosto com um pedaço de madeira, sofrendo machucados na boca e no nariz.

Logo após o ataque, o autor das agressões fugiu do local usando uma motocicleta. As equipes policiais realizaram buscas pelas ruas do bairro e arredores na tentativa de localizá-lo, mas ele não foi encontrado.

As vítimas e a testemunha foram orientadas pela polícia sobre os procedimentos legais necessários para registrar a queixa oficialmente na delegacia, passo fundamental para que o agressor responda judicialmente pelo caso.