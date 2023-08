Homem agride namorada e quebra porta da casa dela; PM foi acionada

Uma mulher foi violentamente agredida pelo namorado na madrugada deste domingo, 13, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas o agressor não foi localizado. Segundo a vítima, as agressões começaram em uma festa, por ciúmes, e se estenderam por todo o trajeto até chegar na casa dela, onde ele teria estourado a porta da casa.

Segundo o boletim de ocorrências, a mulher relatou que estava em uma festa com namorado e ele, com crise de ciúmes, pediu para que ela fosse embora com ele. Ainda no local da festa, ele xingou a mulher e deu um soco no rosto dela. No caminho para a residência dela, ocorreu mais xingamentos e ao chegar na casa, o homem a agrediu novamente com chutes por toda a extensão de seu corpo, momento em que a vítima correu para dentro da casa e o agressor quebrou a porta de vidro da sala.

Segundo o boletim, a mulher estava com as roupas sujas de barro e mancando, situação que a vítima informou ser proveniente das agressões.

Ainda de acordo com a polícia, a mulher relatou que em datas passadas, já foi agredida pelo namorado e chegou a sofrer um aborto devido a violência sofrida. Relatou também, que ele já havia forçado relação sexual com ela, sem o seu consentimento.

Diante dos fatos, foram feitas buscas por toda a extensão do bairro, porém ele não foi encontrado. Os policiais fizeram as orientações à vítima.

