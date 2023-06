Homem agride namorada após tentar furtar TV da residência dela

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher, de idade não divulgada, foi agredida pelo namorado na tarde dessa quarta-feira (21) após questioná-lo sobre o sumiço de uma televisão de sua moradia, no Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo, em Apucarana, norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência.

A vítima disse aos agentes de segurança que, ao chegar em casa, encontrou seu companheiro com um homem desconhecido. Ela notou que a televisão do quarto de seu filho havia sumido.

Ela questionou o namorado sobre onde estava o eletrônico, mas ele se negou a responder. A pessoa que o acompanhava informou que o objeto estava escondido no quintal da residência, coberto com um lençol.

Nesse momento, o namorado começou a golpear a moradora com socos e chutes, além de ameaçá-la, dizendo que incendiaria a casa. O convidado do agressor impediu que as agressões continuassem e retirou a vítima da residência. Ambos fugiram para um local desconhecido, conforme a PM.

A equipe policial orientou a mulher e realizou patrulhamento na tentativa de localizar o agressor, porém, ninguém foi encontrado.

