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Homem agride mulher, invade casa vizinha e é preso bêbado em Apucarana

O suspeito perseguiu a companheira após uma festa, danificou a residência de moradores que a socorreram e acabou autuado por crime de trânsito

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 08:51:02 Editado em 07.06.2026, 08:50:57
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Homem agride mulher, invade casa vizinha e é preso bêbado em Apucarana
Autor Teste acusou embriaguez do motorista, segundo a polícia - Foto: Reprodução

Um homem de 50 anos foi preso na noite de sábado (6), no centro de Apucarana, após agredir a companheira, invadir a casa de vizinhos, fazer ameaças de morte e ser flagrado dirigindo embriagado. A confusão começou após uma festa em Arapongas e terminou com o agressor ferido e conduzido à delegacia.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos deste domingo (07) em Apucarana e região

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A Polícia Militar (PM) foi acionada inicialmente para o que seria uma invasão a domicílio na Rua Desembargador Clotário Portugal. No local, os policiais conversaram com a mulher, que relatou o início do desentendimento. Segundo ela, ambos estavam em uma confraternização na cidade vizinha quando o parceiro, alterado pelo consumo de álcool, a empurrou. A agressão deixou um hematoma no braço da vítima, que decidiu ir embora sozinha para casa.

Pouco tempo depois, por volta das 19h30, o homem chegou ao local conduzindo uma caminhonete. Ele pediu para entrar e, durante uma tentativa de conversa nos fundos do terreno, passou a fazer ameaças, dizendo que buscaria uma faca. Temendo por sua segurança, a mulher correu para a casa da frente e pediu socorro aos moradores.

Descontrolado, o agressor foi atrás, quebrou a porta e invadiu o imóvel. O dono da casa ordenou que ele saísse, mas o suspeito ignorou e tentou avançar contra a esposa do proprietário. Para defender a mulher, o vizinho atingiu a cabeça do invasor com um pedaço de madeira. Antes de fugir na caminhonete, o homem ainda quebrou outras janelas da casa e ameaçou o morador de morte, prometendo retornar no dia seguinte.

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Prisão em flagrante

Enquanto a equipe policial registrava os relatos, a vítima percebeu que o agressor estava passando com o veículo em uma rua próxima. Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram interceptar a caminhonete logo em seguida.

Durante a abordagem, os agentes notaram que o motorista estava com um ferimento na testa — resultado da briga anterior — e apresentava sinais claros de embriaguez. O teste do bafômetro confirmou o crime de trânsito, registrando um índice bem acima do permitido por lei.

Como o motorista não conseguiu contatar ninguém habilitado para buscar o veículo, a caminhonete foi apreendida e levada ao pátio do Detran. O homem recebeu voz de prisão pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, invasão de domicílio, dano, ameaça e embriaguez ao volante, sendo encaminhado à 17ª Subdivisão Policial para responder pelos seus atos.

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agressão física' ameaças embriaguez ao volante invasão de domicílio prisão em flagrante violência domestica
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