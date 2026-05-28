Homem agride mulher duas vezes no mesmo dia e acaba preso em Apucarana

Um homem de 31 anos foi preso no final da tarde desta quarta-feira (27) suspeito de agredir e ameaçar a própria companheira, de 24 anos, no Loteamento Santos Dumont, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada duas vezes em um intervalo de pouco mais de uma hora para conter o agressor no mesmo endereço.

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A primeira confusão ocorreu por volta das 17h30. Segundo o relato da vítima aos policiais, o parceiro havia consumido bebida alcoólica e iniciou uma discussão por se recusar a entrar na residência. Durante a briga, ele pegou um objeto e partiu para cima da mulher, causando um corte superficial no dedo de sua mão direita. Após o ataque, ele fugiu antes da chegada da viatura. A vítima dispensou atendimento médico num primeiro momento e foi orientada pela equipe.

Cerca de uma hora depois, a polícia precisou retornar à casa após uma nova denúncia de violência. A mulher relatou que o companheiro não apenas voltou a agredi-la, desta vez usando um pedaço de madeira, como também ameaçou bater nela e na irmã dela.

Ao perceber a aproximação do carro da polícia, o agressor tentou escapar correndo para um terreno baldio nas proximidades. Os policiais realizaram buscas na área e encontraram o homem deitado no meio do mato, na tentativa de se esconder.

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A vítima informou à equipe que as agressões são frequentes e que já havia solicitado uma medida protetiva contra o companheiro no passado, mas acabou retirando a queixa após ele prometer que mudaria de comportamento.

O suspeito recebeu voz de prisão no local. Como ele apresentava um machucado no joelho devido à tentativa de fuga e a mulher estava com a mão ferida, ambos foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Na sequência, o homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Apucarana, onde permanecerá à disposição da Justiça.