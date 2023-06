Homem agride mulher cadeirante após pedir dinheiro para comprar drogas

Um homem de 43 anos foi preso depois de agredir a mulher cadeirante na noite desta terça-feira (6) em Apucarana, no norte do Paraná. Ele teria começado a agredi-la no local de trabalho dela, uma banca na região central da cidade, e continuou com as agressões na casa onde o casal mora, no bairro Jaçanã. A vítima acionou a Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

Ao chegar ao local, a solicitante, de 53 anos, relatou que o seu cônjuge, de 43 anos, teria dado vários golpes em sua face, socos no olho direito, socos na cabeça, e também violência psicológica, através de ameaças de morte e xingamentos. Segundo a vítima, a discussão começou porque o agressor queria dinheiro para fazer o uso de drogas.

A mulher contou ainda que deu uma paulada nas costas do agressor, como forma de se defender. Também relata que houve um momento em que os dois se agarraram e que o agressor tentou impedi-la de sair da residência.

continua após publicidade

Depois de ouvir a vítima, a equipe policial entrou na residência e deu voz de abordagem, mas o homem ofereceu resistência com a intenção de que não fosse algemado. Mesmo assim, ele foi imobilizado e detido, sendo encaminhado para a delegacia de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News