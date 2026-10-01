Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
APUCARANA

Homem agride irmãos com deficiência após ter dinheiro para drogas negado

O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira em Apucarana; suspeito fugiu do local e é procurado pelas autoridades

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem agride irmãos com deficiência após ter dinheiro para drogas negado
Autor Agressões ocorreram nesta madrugada de quinta-feira - Foto: Reprodução

Um homem de 47 anos agrediu fisicamente seus dois irmãos, ambos com deficiências, na madrugada desta quinta-feira (1º), em Apucarana (PR). A violência ocorreu na casa da família, localizada no Loteamento Djalma Mendes de Oliveira, após o agressor ter o pedido de dinheiro para sustentar o vício em drogas negado pelos parentes.

-LEIA MAIS: Moradores da Serra do Cadeado vão ter isenção no pedágio da BR-376

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar (PM), o homem foi até a residência exigindo os valores. Diante da recusa da família, ele perdeu o controle e atacou um de seus irmãos, de 49 anos, que é acamado, derrubando-o no chão.

Ao presenciar a cena, o caçula, de 23 anos, tentou intervir para defender o irmão mais velho. O jovem, que possui limitação motora severa em um dos braços, acabou sendo violentamente atingido com socos pelo agressor.

Logo após os ataques, o homem fugiu do local antes da chegada da viatura. A equipe policial prestou o primeiro atendimento aos moradores feridos e realizou buscas por todo o bairro na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As vítimas foram devidamente orientadas pelos policiais sobre os prazos legais para levar o caso adiante na Justiça e sobre como solicitar medidas protetivas para evitar novas aproximações. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil do município, que ficará responsável pela investigação e pelas devidas providências legais.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AGRESSÃO Apucarana deficiência drogas violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV