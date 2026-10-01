Homem agride irmãos com deficiência após ter dinheiro para drogas negado
O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira em Apucarana; suspeito fugiu do local e é procurado pelas autoridades
Um homem de 47 anos agrediu fisicamente seus dois irmãos, ambos com deficiências, na madrugada desta quinta-feira (1º), em Apucarana (PR). A violência ocorreu na casa da família, localizada no Loteamento Djalma Mendes de Oliveira, após o agressor ter o pedido de dinheiro para sustentar o vício em drogas negado pelos parentes.
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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar (PM), o homem foi até a residência exigindo os valores. Diante da recusa da família, ele perdeu o controle e atacou um de seus irmãos, de 49 anos, que é acamado, derrubando-o no chão.
Ao presenciar a cena, o caçula, de 23 anos, tentou intervir para defender o irmão mais velho. O jovem, que possui limitação motora severa em um dos braços, acabou sendo violentamente atingido com socos pelo agressor.
Logo após os ataques, o homem fugiu do local antes da chegada da viatura. A equipe policial prestou o primeiro atendimento aos moradores feridos e realizou buscas por todo o bairro na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado.
As vítimas foram devidamente orientadas pelos policiais sobre os prazos legais para levar o caso adiante na Justiça e sobre como solicitar medidas protetivas para evitar novas aproximações. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil do município, que ficará responsável pela investigação e pelas devidas providências legais.