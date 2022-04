Da Redação

Homem agride idosa e usa machado para ameaçá-la

A Polícia Militar (PM) foi acionada no início da noite deste sábado, 12, para atender a uma ocorrência de violência doméstica contra uma mulher de 68 anos. O caso foi registrado no Jardim Colonial II, em Apucarana.

Segundo o boletim de ocorrências, a vítima de agressão acionou a polícia, e, durante o deslocamento ao endereço, chegou uma nova informação de que o agressor estaria desferindo golpes de machado na porta da residência.

A polícia encontrou o homem no quintal, de frente a residência. Ele foi abordado e submetido a revista pessoal, mas nada foi encontrado.

A vítima contou à equipe que o companheiro teria lhe agredido com um soco e tentou lhe enforcar, causando um hematoma no olho esquerdo. Ela então conseguiu correr para casa de um vizinho, enquanto isso, ele passou a desferir golpes de machado na porta e no televisor, causando danos em ambos os objetos.

O homem, de 50 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com a ferramenta, que estava sobre um sofá, até a delegacia da cidade.