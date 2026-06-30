Homem agride ex-mulher na frente da filha de um ano em Apucarana
Caso ocorreu no Parque da Raposa, em Apucarana, após recusa em reatar o relacionamento; o agressor fugiu antes da chegada da polícia
Uma mulher de 34 anos foi vítima de violência doméstica na tarde de segunda-feira (29), no Residencial Parque da Raposa, em Apucarana (PR). Ela foi violentamente agredida pelo ex-companheiro após se recusar a reatar o relacionamento entre os dois.
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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar (PM), o homem de 32 anos foi até a casa da vítima com a justificativa de visitar a filha do casal, uma bebê de apenas um ano e dois meses. Durante a visita, ele passou a insistir para que o casal voltasse.
Diante da recusa da mulher, o homem se descontrolou e partiu para a agressão física. Segundo o relato feito aos policiais, ele a enforcou, arremessou a vítima contra a parede e deu um chute em sua perna. Toda a violência ocorreu na presença da criança.
A equipe policial que atendeu a ocorrência constatou que a mulher apresentava hematomas visíveis no pescoço, na cabeça e na coxa esquerda. Apesar dos ferimentos, ela informou que não precisava de uma ambulância para atendimento médico naquele momento.
O agressor fugiu do local logo após o ataque e, apesar das buscas feitas pela polícia na região, ele não foi encontrado. A vítima recebeu orientações das autoridades para procurar a Delegacia da Mulher, onde poderá registrar formalmente a queixa e solicitar medidas protetivas de urgência para garantir sua segurança.