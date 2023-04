Homem agride ex-mulher e tenta incendiar moto, em Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na noite desta quarta-feira, 05, para atender a uma ocorrência de violência doméstica no Loteamento Solo Sagrado. Uma mulher foi agredida pelo ex-marido, que ainda tentou atear fogo na moto dela.

Segundo o boletim de ocorrências, a mulher acionou a PM e informou que está separada judicialmente de seu ex-marido, o qual ainda permanece na residência. Ela então pediu para que ele se retirasse da casa, ele ficou agressivo, apertou o pescoço dela, tentou dar chutes e ainda, com um isqueiro, tentou atear fogo na moto dela Honda.

Quando ela acionou a polícia, ele deixou o local em um carro, fugindo. A vítima foi orientada.

