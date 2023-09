Homem agride ex-esposa após encontrar vizinho na casa da mulher

Mulher foi agredida com apertos no braço e puxões de cabelo

Uma mulher foi agredida pelo ex-marido na tarde desta quarta-feira (13), em Apucarana, no norte do Paraná, após o homem encontrar um vizinho na casa da ex-companheira. Segundo a vítima, ela foi atacada com apertões no braço e puxões de cabelo. O caso aconteceu no Jardim Paraíso.

A vítima relatou aos policiais militares que o agressor chegou na residência e encontrou um vizinho da mulher no local. Ele teria ficado enciumado com a situação e agrediu tanto o rapaz, quanto a mulher. No entanto, segundo a PM, as agressões na ex-esposa não deixaram lesões aparentes.

Além das agressões, a mulher afirmou que o home também realizou ameaças, dizendo que se encontrasse mais alguém na casa iria ‘acabar com ela’. Quando os agentes chegaram, o suspeito não estava mais no local.

