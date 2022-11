Homem agride esposa, sogra e cunhada gestante; PM foi acionada

Da Redação

Ele foi contido com uso de algemas

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada neste domingo, 27, no começo da noite, para conter um caso de violência doméstica e familiar no Jardim Colonial. O agressor foi preso.

Segundo relato do boletim de ocorrências, no local, uma mulher que está grávida de 8 meses disse que foi empurrada pelo cunhado e xingada em seguida. Depois de agredi-la, ele partiu para cima da sogra, puxando a mulher pelos cabelos, jogando-a sobre o sofá e chutando a boca dela. Ele ainda teria tentado enforcá-la. Não satisfeito com as agressões, o homem ainda teria xingado a própria esposa, usando diversos palavrões.

Com a chegada da equipe, os policiais deram voz de prisão para o agressor que não obedeceu, e ainda investiu contra a equipe com socos. Ele foi contido com uso de algemas e encaminhado até a delegacia.

