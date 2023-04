Homem agride esposa e filha de dois meses, em Apucarana

Da Redação

A ocorrência foi registrada no bairro Vila Nova, na tarde deste sábado (29).

Um homem, de 26 anos, foi preso em flagrante na tarde deste sábado (29), após agredir a esposa e a filha de dois meses. A ocorrência foi registrada na Vila Nova, em Apucarana.

Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada até o hospital da Providência por um enfermeiro, que relatou que uma mulher de 30 anos e uma criança sofreram violência doméstica.

A PM foi até o hospital e a vítima informou que o companheiro dela, durante uma discussão, a agrediu com arranhões no rosto, socos na boca e no olho esquerdo.

Durante a briga, a menina também foi atingida na nuca, causando um hematoma na cabeça. A vítima chamou um carro de aplicativo e foi para o hospital com a filha. A criança deve fazer uma tomografia para descartar qualquer lesão no crânio, informou a PM.

A mulher contou que o agressor poderia estar na casa do casal, então uma equipe se deslocou para o endereço e encontrou o homem. Ele foi encaminhado para a encaminhado à 17ª SDP.

