Homem agride esposa com socos e ameaça mulher caso ela chamasse a PM

Uma moradora de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, precisou chamar a Polícia Militar (PM), após ser agredida e ameaçada pelo seu marido, na noite do último domingo (20).

Segundo a mulher, houve uma discussão entre os dois e o homem acabou se exaltando e partido para cima da mulher. Ela afirmou que foi agredida com socos e empurrões pelo seu marido.

Ainda de acordo com os policiais, a vítima ainda teria dito que já na segunda, ainda pela manhã, o homem continuava muito agressivo, e ameaçou mulher caso ela chamasse a polícia. No entanto, mesmo assim, ela conseguiu despistar o homem por um momento e chamar a PM.

Porém, após ela fazer a ligação o homem teria tomado o celular da sua mão e quebrado o aparelho. Ao saber que a vítima havia chamado a polícia, o homem fugiu do local, como consta no B.O.

