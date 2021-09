Da Redação

Homem agride esposa com bebê na praça central de Apucarana

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Apucarana, nesta quarta-feira (29), após agredir a esposa, que estava com um bebê dentro do carrinho, e tentar bater nos policiais. A ocorrência foi registrada na Praça Rui Barbosa, área central da cidade.

Chegando no local, os dois foram identificados e a mulher contou à PM que vem sendo vítima de violência doméstica constantemente e ainda mostrou hematomas no braço esquerdo. A vítima disse aos policiais que o homem a agrediu com tapas no rosto no meio da rua e a violência foi testemunhada por agentes de trânsito.

Durante busca pessoal, conforme o boletim, o autor se mostrou agressivo com a vítima, inclusive a xingou de diversos nomes em frente à equipe e ainda investiu um chute contra a mulher e foi contido pela equipe.

Foi dada voz de prisão ao agressor, que reagiu e tentou dar socos nos policiais e ainda quebrou um compartimento da viatura. A mulher e a criança foram orientados pela PM.