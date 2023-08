Homem agride esposa após sonhar que mulher havia o traído

Homem enforcou e agrediu mulher com socos após sonhar com traição

Uma mulher foi enforcada e agredida com socos pelo seu marido, após o homem sonhar que a vítima havia o traído, em Apucarana, no norte do Paraná. As agressões aconteceram na madrugada desta terça-feira (15) em uma casa do centro da cidade.

Segundo a mulher, o homem acordou e já pediu o celular da esposa. Assim que ela lhe entregou o aparelho, as agressões começaram. Como consta no Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, a mulher foi enforcada e tomou socos no rosto. Ela também relatou aos policiais que o homem a ameaçou de morte caso ela chamasse a polícia.

Quando os PMs chegaram no local, o homem não estava mais na casa, mas a mulher mostrou imagens de segurança da casa aos policiais. Segundo os agentes, pelas imagens, é possível identificar o homem, que saiu correndo após a polícia ser chamada. Ainda segundo a PM, foi feito patrulhamento pela região, mas o suspeito não foi encontrado.

