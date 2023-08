Homem agride e ameaça mulher com tesoura em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher foi ameaçada com uma tesoura após ser agredida pelo seu marido durante a madrugada deste domingo (20), em Apucarana, no norte do Paraná. Segundo a mulher, ela descobriu que o homem começou a usar drogas e está ficando muito agressivo recentemente.

A vítima ainda afirmou, segundo os policiais, que por conta das agressões, ela acabou ficando com diversos arranhões na região do peito e do nariz. Depois disso, o homem usou uma tesoura para ameaçar a mulher.

Ainda como consta no B.O, assim que amanheceu, a mulher foi para casa da sua mãe, mas o homem acabou indo atrás dela. Quando foi avisado que ela não retornaria para casa ele disse que iria colocar fogo nas roupas da esposa caso ela não fosse buscar.

O agressor ainda saiu do local e acabou se envolvendo em um acidente próximo a casa do casal. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital às 21h30, mas fugiu do local pouco tempo depois. Segundo os policias, o homem ainda teria ligado para a casa onde sua mulher estava e afirmou que iria "matar todo mundo".

