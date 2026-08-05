Homem agride e ameaça ex-mulher em tratamento de câncer em Apucarana

Ocorrência foi registrada no Distrito de Pirapó durante uma briga pela divisão de móveis; suspeito fugiu em uma moto

Na manhã desta terça-feira (4), uma mulher foi vítima de agressão e ameaça de morte por parte do ex-companheiro no Distrito de Pirapó, em Apucarana (PR). A confusão ocorreu quando a vítima foi até a residência onde o casal morava para buscar seus pertences pessoais, dias após o fim do relacionamento.

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Acompanhada de sua mãe, a mulher relatou à Polícia Militar (PM) que havia saído de casa na última sexta-feira. Ao retornar para retirar suas coisas, ela e o ex-marido iniciaram uma discussão por causa da partilha dos móveis. Durante a briga, o homem a empurrou com força, fazendo com que ela caísse no chão.

A vítima relatou aos policiais que sofreu dores intensas com a queda, justamente na região do corpo onde passou por uma cirurgia recente, necessária por conta de um tratamento contra o câncer.

Além da agressão física, o homem fez ameaças de morte contra a ex-companheira. Ao perceber que a polícia havia sido chamada, o agressor fugiu do local usando uma motocicleta azul.

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As equipes policiais fizeram buscas pelas ruas do bairro e em possíveis rotas de fuga, mas o suspeito não foi encontrado. A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais que pode tomar para garantir sua segurança e aconselhada a procurar atendimento médico para avaliar possíveis lesões decorrentes da queda.