Homem agride e ameaça de morte atual da ex em Apucarana

A vítima foi orientada pela polícia a procurar a Delegacia.

A polícia militar (PM) foi chamada na tarde deste sábado (25), para atender uma ocorrência de lesão corporal na rua Ponta Grossa, área central de Apucarana.

Segundo informações do boletim de ocorrência, um homem de 33 anos foi abordado na rua pelo agressor que sacou uma arma parecida com um revólver e o agrediu com uma coronhada na boca. A vítima caiu no chão, e continuou sendo agredida com chutes e ameaçada de morte.

A vítima sofreu ferimentos e hematomas na boca e no rosto. Após as agressões, o suspeito fugiu.

A PM perguntou para o homem sobre o motivo da agressão, a vítima relatou que provavelmente foi porque convive atualmente com a ex-esposa do agressor. A vítima foi orientada pela polícia a procurar a Delegacia.

