Homem agride criança de 7 anos em supermercado no centro de Apucarana

Agressor, que possui deficiência intelectual e estava sem medicação, deu um tapa nas costas da vítima e fugiu em seguida

Na noite de segunda-feira (3), uma menina de 7 anos foi vítima de uma agressão dentro de um supermercado localizado na Avenida Curitiba, na região central de Apucarana. Um homem de 45 anos desferiu um tapa nas costas da criança sem qualquer motivo aparente e, logo após o ato, fugiu do estabelecimento.

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar (PM), a tia da vítima, que a acompanhava no momento do incidente, relatou que a sobrinha ficou bastante abalada e reclamando de dores no local da agressão.

O caso foi rapidamente solucionado graças à ajuda de um funcionário do próprio supermercado. Ele reconheceu o agressor e informou aos policiais o endereço onde o homem morava. A equipe se deslocou até a residência e conversou com a mãe do suspeito.

Durante a abordagem, a mãe explicou que o filho possui deficiência intelectual e que, naquele dia específico, ele não havia tomado os remédios de uso contínuo. Diante da situação, os policiais registraram a ocorrência e orientaram a família sobre as medidas legais e os procedimentos cabíveis.