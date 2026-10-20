Homem agride companheira e invade casa para exigir dinheiro em Apucarana

Uma mulher foi vítima de agressão física e violência psicológica cometidas pelo próprio companheiro entre o último domingo (18) e a manhã desta segunda-feira (19), em uma residência na Vila Regina, em Apucarana. Toda a ação criminosa ocorreu na presença dos dois filhos da vítima, de 13 e 14 anos.

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De acordo com as informações da Polícia Militar, a mulher relatou que já tinha uma medida protetiva contra o homem, mas que os dois haviam reatado o relacionamento há poucos dias. A série de violências começou na tarde de domingo, durante uma discussão. O agressor deu um chute na perna da companheira, causando hematomas, e torceu um dos dedos da mão dela. Ele fugiu do local assim que a mulher ameaçou acionar a polícia.

Na manhã do dia seguinte, ao acordar, a vítima encontrou o companheiro deitado ao seu lado na cama. Ele havia invadido a casa pulando a janela da cozinha, que já estava com a trava quebrada. Mesmo pedindo para que ele fosse embora, o homem se recusou. Ele só deixou o imóvel depois que a mãe da vítima ligou e avisou que chamaria as autoridades.

Aproximadamente uma hora depois, o agressor retornou. Fazendo forte pressão psicológica, ele exigiu dinheiro e forçou a mulher a mostrar o saldo de sua conta bancária. Diante da situação, ela ligou para a polícia, momento em que o homem fugiu novamente e não foi mais localizado.

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A equipe policial esteve no endereço, registrou o boletim de ocorrência e orientou a vítima sobre os procedimentos legais e de segurança que devem ser tomados na sequência. Ninguém foi preso até o momento.