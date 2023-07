Homem agride companheira com muleta porque ela "falava alto demais"

Uma mulher procurou a Polícia Militar (PM) na noite desta terça-feira (11) em Apucarana, no Norte do Paraná, para relatar que foi agredida pelo convivente com uma muleta. O caso foi registrado na Rua Luiz Carlos Campinha, no Loteamento Residencial Araucária.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: PM recupera mais um carro furtado sem as rodas em Apucarana

A vítima da violência doméstica contou que as agressões ocorreram após uma discussão. Ela relatou que, devido à agressão, ficou com dificuldade de abrir sua mão direita. A PM encontrou o agressor na casa do vizinho.

continua após publicidade

O homem estava com um curativo em sua perna direita e caminhava com auxílio de muletas. Perguntado sobre o que havia acontecido entre ele e a convivente, o homem relatou que acabou de passar por uma cirurgia em sua perna, o que foi constatado pelos policiais. O morador disse que, ao chegar em sua casa, houve uma discussão. O motivo é que a mulher estaria falando muito alto e ele queria descansar.

Por conta das agressões, o suspeito e a vítima foram encaminhados à delegacia de polícia. O transporte, segundo frisou a polícia, ocorreu em viaturas diferentes. A mulher, antes, foi levada para atendimento médico na rede municipal.

Siga o TNOnline no Google News