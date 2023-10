Homem agride companheira com cotovelada em Apucarana e foge

A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (15), no Jardim Ponta Grossa

Um homem de 46 anos é suspeito de agredir a companheira, de 38, durante uma discussão motivada por ciúmes, na madrugada deste domingo, (15), no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem e a mulher começaram a brigar, pois ele alegava que ela estava se envolvendo com outros homens, e a vítima negava a acusação. Foi nesse momento que ele deu uma cotovelada na boca dela e fugiu em seguida.

A vítima chamou a Polícia Militar (PM), que fez buscas pela região, mas não encontrou o suspeito.

Outra ocorrência

PM é chamada após mulher ser agredida no Fariz Gebrim em Apucarana

Uma mulher de 47 anos precisou ser atendida pela ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) após ser agredida no Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, em Apucarana, na noite deste sábado, (14).

Conforme o boletim de ocorrência, enquanto a Polícia Militar (PM) se deslocava para o endereço da ocorrência, a equipe foi abordada pelos bombeiros, que já haviam realizado o atendimento da vítima e estavam encaminhando a mulher para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Conforme o socorrista, a vítima foi encontrada caída na rua com sintomas de embriaguez e estava com lesões nos lábios e no supercílio.

Os bombeiros informaram que a vítima teria dito que o agressor seria seu marido. O homem não estava no local; testemunhas teriam informado que a vítima não morava naquele local e só estaria de passagem, e que ninguém viu a mulher ser agredida.

A vítima não quis identificar o agressor.

