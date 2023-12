Homem agride companheira com chutes e socos e acaba preso em flagrante

A violência aconteceu no Loteamento Residencial Jaçana.

Um homem foi preso após agredir a companheira em Apucarana, na noite desta terça-feira (19). A Rocam da Polícia Militar (PM) foi acionada anonimamente para uma ocorrência de violência doméstica entre um casal no Loteamento Residencial Jaçana.

No local, a vítima informou que teve um desentendimento com o namorado e que ele a agrediu com socos e chutes, além de proferir vários palavrões de baixo calão.

Ela então comunicou à PM que o agressor não estava mais no local e que não tinha interesse em representar contra o namorado. No entanto, diante dos diversos ferimentos que a mulher apresentava, a equipe policial informou que, mesmo sem o interesse da vítima em representar, o caso seguiria adiante devido à Lei Maria da Penha.

Enquanto a equipe elaborava o boletim e orientava a vítima, o autor apareceu na rua, e a polícia realizou a abordagem. O homem foi preso em flagrante pelos crimes de Lesão Corporal e violência doméstica.

Conforme a polícia, o agressor é reincidente nesse crime e possui outras passagens criminais. O homem foi detido e encaminhado para a delegacia.

