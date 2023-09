Homem agride companheira com capacete após mulher cair com a moto dele

Segundo PM, mulher ficou com hematomas após ser agredida pelo seu companheira

Um homem utilizou um capacete para agredir a companheira na tarde deste domingo (10) em Apucarana, no norte do Paraná. Segundo a vítima, a agressão aconteceu porque o rapaz ficou bravo quando ela caiu com a moto dele.

A mulher afirmou aos policiais que o homem ficou muito irritado quando viu que a moto havia sido danificada por conta da queda e pegou o capacete para agredi-la. O caso foi registrado no Núcleo Habitacional João Paulo I.

Segundo os PMs, a mulher apresentava algumas escoriações no joelho e no braço por conta da queda da moto e também alguns hematomas gerados pelos golpes de capacete. Por causa dos ferimentos, o Samu foi acionado para realizar atendimento à vítima, que foi encaminhada para a UPA.

Ainda de acordo com os agentes, o agressor não se encontrava no local quando os policiais chegaram.

