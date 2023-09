Homem agride a própria mãe por querer dinheiro para comprar drogas

Um homem de 32 anos agrediu a própria mãe de 50, com socos na manhã desta quinta-feira (7) em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com a vítima, o seu filho havia lhe pedido dinheiro para comprar drogas, e após ela recusar dar o dinheiro, as agressões aconteceram.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito havia fugido antes dos agentes chegaram, mas minutos depois ele retornou para a casa e os policiais conseguiram fazer contato com o homem.

Como afirmam os PMs, o homem chegou dizendo que eles poderiam atirar, porque só “bater não adiantava”, visto que ele havia acabado de apanhar na “biqueira”. Após isso, o homem recebeu voz de prisão. Ele ainda foi encaminhado para o UPA para receber atendimento por conta das lesões sofridas, antes de ser levado para a delegacia.

Ainda conforme o B.O, a vítima acabou desmaiando no local e também precisou ser levada para a UPA para receber atendimento médico.

