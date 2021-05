Homem aciona PM por ameaça mas acaba detido em Apucarana

Continua após publicidade

Um homem de 48 anos acabou detido pela Polícia Militar (PM) neste sábado (30) depois que ele mesmo acionou os policiais. Ele relatou que estaria sendo agredido por uma jovem de 18 anos, neta de sua companheira, mas a moça revelou que ele teria tentado assediá-la sexualmente. O fato ocorreu no Loteamento Sanches dos Santos.

De acordo com o relatório policial, o homem acionou a polícia por que estaria sendo ameaçado, que teria tido uma discussão com a neta de sua companheira e teriam entrado em vias de fato. Ele relatou ainda que a jovem entrou em sua residência e teria quebrado alguns objetos. Ainda de acordo com o relatório, os dois estariam com sinais de embriaguez.

Aos policiais, a moça relatou que teria sido ameaçada e agredida pelo homem, que o mesmo teria mostrado suas partes íntimas e que teria oferecido dinheiro em troca de sexo. Ela decidiu representar uma denúncia e os dois foram encaminhados para a delegacia.