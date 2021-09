Da Redação

Homem aciona PM após ser agredido pelo cunhado

Um homem acionou a Polícia Militar de Apucarana, nesta quarta-feira (29), foi acionada após relatar que foi agredido pelo cunhado. No local, conforme o boletim, ele disse que teve uma discussão com seu cunhado e que foi agredido na região da cabeça, causando ferimentos leves.

A vítima foi orientada pela equipe a comparecer na Delegacia de Polícia para as devidas providências. De acordo com o boletim, foram colhidas características do autor, mas até o momento ele não foi localizado.

Outro caso

Após sofrer ameaças do cunhado, um homem procurou a Polícia Militar de Apucarana, no dia 21 de setembro. A ocorrência foi registrada na Rua Oswaldo Cruz, na área central da cidade.