Homem acerta tijolada na cabeça de ex-mulher, em Apucarana

A mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Uma mulher foi agredida por seu ex-companheiro, que usou um tijolo para ferir a vítima. A confusão aconteceu no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana,na tarde deste domingo (21).

Conforme a Polícia Militar (PM), quando a equipe chegou no endereço, encontrou a mulher machucada, com um sangramento na cabeça. Segundo relato da mãe da vítima e de seu padrasto, a mulher havia jogado um tijolo no carro do homem acertando o vidro traseiro do lado do motorista, um Volkswagen /Gol. Após isso o agressor revidou e jogou o tijolo na mulher, acertando a cabeça dela.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado e prestou os primeiros socorros a vítima, encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A PM orientou a vítima e realizou buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. A mãe da vítima, disse que a filha possuía medida protetiva contra o homem.

