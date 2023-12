Homem abastece carro, pega sorvete e foge sem pagar conta em Apucarana

Um motorista fugiu de um posto de gasolina em Apucarana, no norte do Paraná, sem pagar a conta durante a noite deste sábado (2). A Polícia Militar (PM) foi acionada.

De acordo com os agentes, o frentista do estabelecimento, que fica localizado na Avenida Minas Gerais, no Jardim Apucarana, afirmou que o homem chegou em um veículo Volkswagen Gol, abasteceu R$ 50 e entrou na conveniência do posto. O caso aconteceu por volta das 23h.

Nesse momento, o funcionário achou que ele iria pagar a conta do combustível do carro. No entanto, quando ele foi verificar na conveniência, foi informado que o homem pegou um sorvete e saiu do local sem pagar.

Conforme os policiais, uma patrulha foi feita pela região mas o suspeito não foi encontrado.

