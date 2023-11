Homem abastece carro e foge sem pagar em posto de Apucarana

Um homem fugiu após abastecer o carro em um posto de combustível em Apucarana, no norte do Paraná. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) por volta das 15h deste domingo (19) em um posto localizado na Avenida Minas Gerais, na Vila Nova.

Segundo os policiais, ao chegar no local, foi feito contato com um dos funcionários do estabelecimento, que relatou que um homem chegou no posto com um veículo Volkswagem Parati e abasteceu R$ 30,00 em combustível.

No entanto, no momento que o frentista foi pegar a máquina de cartão de crédito para que o cliente pagasse a conta, o homem saiu acelerando com o veículo indo sentido ao bairro Adriano Correia. Até o fechamento do Boletim de Ocorrências (B.O) o suspeito não foi localizado.

