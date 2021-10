Da Redação

Homem abandona namorada na BR-376 após briga

Uma mulher acionou a Polícia Militar de Apucarana, após o namorado levá-la até a Rodovia BR-376, nas proximidades do campo de futebol, e depois de uma discussão, empurrá-la para fora do veículo e começar a enforcá-la.

continua após publicidade .

Conforme a vítima, o autor entrou no carro, jogou seus pertences para fora do veículo e foi embora. A PM tentou localizar o homem, mas sem êxito. A vítima foi encaminhada para 17ª SDP para dar início ao boletim de ocorrência.

Outro caso

continua após publicidade .

Um outro caso de violência doméstica foi registrada no Jardim Mercadante, nesta terça-feira (12), em Apucarana, pela Polícia Militar. A solicitante informou aos policiais que está separada do companheiro há 3 meses e que nesta terça ele foi até sua casa para ver o filho do casal e os dois tiveram uma discussão.

Ainda conforme a mulher, o ex-marido a agrediu com puxões de cabelo e um soco no rosto. A PM chegou no local, mas não encontrou o autor. A vítima foi orientada pela equipe.