Homem abandona carro no meio da rua, ataca policiais e é preso

Condutor com sinais de embriaguez justificou a parada pela falta de estacionamento no centro de Apucarana

Um motorista de 44 anos foi preso no início da noite de segunda-feira (19) após deixar o próprio veículo estacionado no meio de uma rua no centro de Apucarana. Apresentando sinais visíveis de embriaguez, o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, ofendeu a equipe da Polícia Militar e precisou ser contido à força.

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A ocorrência começou quando os policiais, que faziam patrulhamento pela região da Praça Rui Barbosa, notaram um carro preto parado na pista, bloqueando o fluxo de trânsito. O veículo estava vazio. Pouco tempo depois, o proprietário caminhou pela praça e se apresentou aos agentes.

Ao ser questionado sobre o motivo de ter deixado o automóvel abandonado em uma via movimentada, o homem justificou a atitude afirmando que Apucarana possui poucas vagas de estacionamento.

Os policiais notaram que o condutor estava com a fala arrastada, olhos vermelhos, falas desconexas e forte cheiro de álcool. Apesar das insistentes ofertas da equipe, ele se negou a soprar o bafômetro. Diante da situação, a polícia deu voz de prisão por suspeita de embriaguez ao volante e solicitou que ele acionasse uma pessoa habilitada para retirar o carro do local.

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Durante a espera, o homem mudou de comportamento e se tornou agressivo. Ele passou a xingar e a ameaçar os policiais de forma exaltada. Devido ao descontrole, às tentativas de morder os agentes e à agitação durante a abordagem, a equipe precisou utilizar força física e spray de pimenta para conseguir algemá-lo com segurança.

O veículo não possuía pendências e foi liberado para uma familiar do condutor, que compareceu ao local e estava apta para dirigir. Já o motorista detido foi levado primeiramente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para responder pelos atos.