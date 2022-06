Hilux furtada é encontrada no Parque da Raposa em Apucarana

Da Redação

O proprietário de uma Toyota Hilux, que havia sido furtada, encontrou o veículo na noite de sábado (5), no Parque da Raposa, em Apucarana. O utilitário foi abandonado na Rua Antônio Bertasso. O dono do veículo disse que, após o furto, contou com ajuda de um amigo, e ambos fizeram buscas pela cidade.

Os dois estavam, estavam andando pelas áreas rurais e encontraram a Hilux na bica d'água do Parque da Raposa. O local é conhecido por muitas pessoas que lavam seus veículos lá.

Com medo de que o autor do furto pudesse estar dentro do veículo, o proprietário decidiu acionar a Polícia Militar (PM). Uma equipe foi até o local e, com a chave reserva cedida pelo proprietário, encaminhou a Hilux até a 17ª Subdivisão Policial (SDP).

No sábado (4), outro veículo quer havia sido furtado foi localizado pela PM no centro da cidade. Uma equipe que patrulhava a região central visualizou o Fiat Uno Mille, de cor azul, estacionado na Rua Clotário Portugal, proximidades da Praça XXVIII de Janeiro. O carro com as portas abertas, sem o estepe e bateria, sendo guinchado até à 17° SDP.