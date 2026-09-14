Hilux com placas de Arapongas é encontrada tombada às margens da PR-170 em Apucarana
Caminhonete estava fora da pista, em uma curva próxima à entrada do Cristma; não havia ocupantes no veículo quando reportagem esteve no local
Uma Toyota Hilux branca, com placas de Arapongas, foi encontrada tombada às margens da PR-170, em Apucarana, na manhã desta segunda-feira (14). A caminhonete estava fora da pista, em uma curva próxima à entrada do Cristma, e o local estava sinalizado com cones.
- LEIA MAIS: Motorista bate carro em barranco na PR-444 em Apucarana
Quando a equipe de reportagem esteve no trecho, não havia ninguém dentro da caminhonete. Até o momento, também não há confirmação sobre quem conduzia o veículo, se outras pessoas estavam no automóvel ou se alguém ficou ferido.
A posição da caminhonete indica que o veículo saiu da pista e tombou na área de vegetação às margens da rodovia. O automóvel, no entanto, não estava obstruindo o fluxo de veículos, que seguia normalmente pelo trecho.
O TNOnline entrou em contato com o Samu e o Corpo de Bombeiros para verificar se alguma equipe havia sido acionada para atender a ocorrência. Até a publicação desta reportagem, não havia registro de atendimento relacionado ao acidente.
A reportagem também procurou a Motiva Paraná, concessionária responsável pelo trecho, para obter informações sobre a ocorrência e verificar se uma equipe havia sido acionada para o local. Até o momento, não houve retorno.
Ainda não foi possível confirmar o horário em que o acidente aconteceu nem as circunstâncias que levaram a caminhonete a sair da pista. O caso segue em apuração.
Matéria em atualização.