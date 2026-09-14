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ACIDENTE

Hilux com placas de Arapongas é encontrada tombada às margens da PR-170 em Apucarana

Caminhonete estava fora da pista, em uma curva próxima à entrada do Cristma; não havia ocupantes no veículo quando reportagem esteve no local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Uma Toyota Hilux branca, com placas de Arapongas, foi encontrada tombada às margens da PR-170, em Apucarana, na manhã desta segunda-feira (14). A caminhonete estava fora da pista, em uma curva próxima à entrada do Cristma, e o local estava sinalizado com cones.

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- LEIA MAIS: Motorista bate carro em barranco na PR-444 em Apucarana

Quando a equipe de reportagem esteve no trecho, não havia ninguém dentro da caminhonete. Até o momento, também não há confirmação sobre quem conduzia o veículo, se outras pessoas estavam no automóvel ou se alguém ficou ferido.

A posição da caminhonete indica que o veículo saiu da pista e tombou na área de vegetação às margens da rodovia. O automóvel, no entanto, não estava obstruindo o fluxo de veículos, que seguia normalmente pelo trecho.

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O TNOnline entrou em contato com o Samu e o Corpo de Bombeiros para verificar se alguma equipe havia sido acionada para atender a ocorrência. Até a publicação desta reportagem, não havia registro de atendimento relacionado ao acidente.

Hilux com placas de Arapongas é encontrada tombada às margens da PR-170 em Apucarana
AutorFoto: Adriany Freitas/TNOnline

A reportagem também procurou a Motiva Paraná, concessionária responsável pelo trecho, para obter informações sobre a ocorrência e verificar se uma equipe havia sido acionada para o local. Até o momento, não houve retorno.

Ainda não foi possível confirmar o horário em que o acidente aconteceu nem as circunstâncias que levaram a caminhonete a sair da pista. O caso segue em apuração.

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Matéria em atualização.

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acidente de transito apuração de acidente ARAPONGAS PR-170 sinalização de segurança toyota hilux
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