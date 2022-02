Da Redação

Hilux capota no centro de Apucarana; motorista é socorrido

Um motorista de 61 anos ficou ferido após o veículo em que ele estava, uma Hilux, bater contra uma árvore e capotar na Rua Firman Neto, área central de Apucarana. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (6).

O condutor ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Apesar da proporção da colisão, a vítima sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), segundo os socorristas. O Samu também esteve no local para prestar atendimento.

A barra de direção da caminhonete teria apresentado problemas pouco antes do acidente. Com o impacto, a árvore foi arrancada com a raiz. A Polícia Militar foi ao local e registrou um Boletim de Ocorrência.