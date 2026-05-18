Hemonúcleo faz apelo a doadores de sangue para atender emergência envolvendo jovem

O Hemonúcleo de Apucarana fez nesta segunda-feira (18) um apelo aos doadores regulares de sangue, no sentido de contribuírem para atendimentos de urgência. “Nosso estoque está baixo e nossa demanda continua sendo alta”, informa o coordenador do hemonúcleo, Erlan Bosso.

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Ao pedir apoio aos doadores, Bosso citou o caso de uma paciente de apenas 18 anos, internada no Hospital da Providência e que apresenta um quadro grave. “No momento avaliamos a necessidade de convocar, com urgência, ao menos quarenta dos nossos doadores regulares”, alerta o coordenador do hemonúcleo.

Paulo Vital, diretor da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, reforça o pedido do Hemonúcleo. “O estoque de sangue precisa ser constantemente renovado, com o apoio dos doadores. A demanda do Honpar e do Providência é expressiva e necessitamos da ajuda e solidariedade dos doadores cadastrados”, pontua Vital.

Ele acrescenta ainda que, por meio de um estoque regular de sangue, o Hemonúcleo de Apucarana garante transfusões sanguíneas a pacientes que enfrentam condições médicas graves ou que são submetidos a cirurgias complexas.

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As coletas de sangue no hemonúcleo são feitas na segunda-feira das 08h às 11h e das 13h às 16h; na quarta-feira das 08h às 11h e das 14h às 16h; quinta-feira das 08h às 11h e das 13h às 16h; e na sexta-feira das 08h às 11h e das 13h às 16 horas.

“Trata-se de um procedimento simples e seguro, no qual as pessoas doam uma pequena quantidade de sangue, que contribui para ajudar e até salvar a vida de muitas pessoas”, assinala Erlan Bosso.