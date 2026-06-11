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JUNHO VERMELHO

Hemonúcleo de Apucarana reúne doadores de sangue neste sábado

Mais de setenta doadores de sangue, previamente cadastrados, serão recepcionados no Hemonúcleo

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 18:22:30 Editado em 11.06.2026, 18:22:25
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Hemonúcleo de Apucarana reúne doadores de sangue neste sábado
Autor As coletas de sangue no hemonúcleo são feitas de segunda a sexta - Foto: reprodução

Na abertura do “Junho Vermelho”, o Hemonúcleo de Apucarana (PR) reúne neste sábado (13) mais de setenta doadores de sangue, previamente cadastrados. Todos os doadores serão homenageados com “mimos” e um lanche especial.

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O diretor da 16ª Regional de Saúde, Paulo Vital, agradece, antecipadamente, a presença deste grupo de doadores, pela importante colaboração visando reforçar os estoques do hemonúcleo. Conforme destaca, as doações de sangue precisam ser constantes. “Nossa demanda é crescente nos dois principais hospitais da região, que são o Providência e o Honpar, que têm uma expressiva demanda de sangue, para atender pacientes em situação de risco”, assinala Vital.

Erlan Bosso, chefe do hemonúcleo, também agradece a presença dos doadores e enaltece sua solidariedade. “Doar sangue é um ato nobre e que contribui para salvar muitas pessoas em situações graves, tais como acidentados e outras pessoas em pós-operatório”, avalia Erlan Bosso.

Ele também reforça que a demanda por sangue é constante, lembrando que “a escassez de estoques pode prejudicar o atendimento médico e colocar em risco a vida de muitas pessoas”.

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Apucarana Atendimento Médico Doação de sangue estoque de sangue Hemonúcleo Apucarana junho vermelho solidariedade
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