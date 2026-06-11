Hemonúcleo de Apucarana reúne doadores de sangue neste sábado

Na abertura do “Junho Vermelho”, o Hemonúcleo de Apucarana (PR) reúne neste sábado (13) mais de setenta doadores de sangue, previamente cadastrados. Todos os doadores serão homenageados com “mimos” e um lanche especial.

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O diretor da 16ª Regional de Saúde, Paulo Vital, agradece, antecipadamente, a presença deste grupo de doadores, pela importante colaboração visando reforçar os estoques do hemonúcleo. Conforme destaca, as doações de sangue precisam ser constantes. “Nossa demanda é crescente nos dois principais hospitais da região, que são o Providência e o Honpar, que têm uma expressiva demanda de sangue, para atender pacientes em situação de risco”, assinala Vital.

Erlan Bosso, chefe do hemonúcleo, também agradece a presença dos doadores e enaltece sua solidariedade. “Doar sangue é um ato nobre e que contribui para salvar muitas pessoas em situações graves, tais como acidentados e outras pessoas em pós-operatório”, avalia Erlan Bosso.

Ele também reforça que a demanda por sangue é constante, lembrando que “a escassez de estoques pode prejudicar o atendimento médico e colocar em risco a vida de muitas pessoas”.

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