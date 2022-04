Da Redação

Hemonúcleo de Apucarana precisa de doadores de sangue

A Prefeitura Municipal de Apucarana informou, nesta segunda-feira (21), que o Hemonúcleo da cidade esta precisando de doadores de sangue de qualquer tipo, devido ao baixo estoque.

continua após publicidade .

“Estamos passando por dificuldades. O número de agendamentos caiu e precisamos de todos os sangues. Estamos com estoque insuficiente para abastecer os hospitais, por isso fazemos o apelo por doadores”, afirma o chefe do Hemonúcleo, Juliana Luciano.

Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

continua após publicidade .

Para doar, é preciso pesar mais de 50 kg e ter entre 16 e 69 anos, sendo que os adolescentes precisam estar acompanhados por responsáveis. Quem pegou Covid-19 também pode doar após 30 dias da cura da doença e quem tomou vacina deve esperar sete dias.

É necessário agendar a doação através do telefone (43) 3420-4200, podendo ser feitas de segunda a sexta-feira, nos horários de 8h às10h30 e de 13h às15h30, com exceção de terça-feira à tarde. O Hemonúcleo de Apucarana abastece com bolsas de sangue aos hospitais da Providência, UPA de Apucarana, Instituto do RIM de Apucarana e na região o Honpar e Santa Casa de Arapongas e Hospital Nossa Senhora de Fátima de Jandaia do Sul.

O Hemonúcleo fica Rua Antônio Ostrenski, 3 , próximo ao Samu e Complexo do Lagoão.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.