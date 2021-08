Da Redação

Com a pandemia, bancos de sangue de diversas localidades do país estão em situação crítica. Em Apucarana, não é diferente, os estoques estão em nível de emergência.

O hemonúcleo da cidade precisa de doações de sangue para repor o estoque, que está sofrendo com a falta de doadores, que com o frio, deixaram de procurar a unidade. "Estamos precisando da colaboração, com estoque baixo temos dificuldades de abastecer os hospital de Apucarana e região. Não atendemos nem cinco doares nesta manhã, independente do clima, os pacientes não podem esperar, pessoas precisam para sobreviver, o sangue salva vidas. Estamos sem plaquetas, tivemos que buscar em Maringá para atender a demanda", informou a Assistente Social Marta Maria Galvão Harder

Quem tomou a vacina contra Covid-19, também pode doar sangue. "Quem tomou a Coronavac precisa esperar apenas 48 horas e quem tomou as vacinas Astrazeneca, Pfaizer e Janssen, sete dias", explica a Marta.

Para doar, é preciso agendar pelo telefone (43) 3420-4200 ou pelo site www.saude.pr.gov.br. O local de atendimento fica na Rua Antônio Ostrenski, 3 Centro, Apucarana. O uso de máscara é obrigatório no local.

Podem doar quem pessoas entre16 e 69 anos. "Para doar a pessoa precisa estar descansada e alimentada, não apresentar sintomas de gripe, pessoas que tiveram a Covid-19 podem doar após 30 dias do fim dos sintomas, quem tem 16 anos é preciso estar acompanho de um responsável"

Assista a entrevista:

Hemonúcleo de Apucarana precisa de doações de sangue; veja - Vídeo por: tnonline