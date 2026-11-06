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DEMANDA

Hemonúcleo de Apucarana convoca doadores para reforçar estoques de sangue

Unidade alerta para baixos estoques, especialmente de plaquetas, e faz apelo à população para ampliar as doações

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Hemonúcleo de Apucarana convoca doadores para reforçar estoques de sangue
Autor O Hemonúcleo também estará aberto para coleta de sangue no próximo sábado (14) - Foto: Divulgação

O Hemonúcleo de Apucarana (PR) está convocando doadores de sangue da região para reforçar os estoques. “Estamos enfrentando dificuldades para suprir a demanda de vários tipos de sangue, principalmente no Hospital da Providência e no Honpar”, informa o coordenador do Hemonúcleo de Apucarana, Erlan Bosso.

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Segundo Erlan, é preciso manter os estoques de sangue em níveis adequados, principalmente das plaquetas. “Pedimos, se possível, que os doadores compareçam durante a próxima semana para coleta de doações. Lembro ainda que o Hemonúcleo estará aberto também para coleta de sangue, no sábado dia 14 de novembro, das 8 às 11h30”, afirma ele.

O diretor da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, Paulo Vital, também reforça o apelo do Hemonúcleo. “Os estoques de sangue precisam ser constantemente renovados, com a necessária participação de doadores já cadastrados e também com a ajuda de novos doadores. A demanda da nossa região é grande e precisamos da ajuda e solidariedade de todos”, pontua Vital.

Ele acrescenta que, por meio do estoque regular de sangue, o Hemonúcleo de Apucarana garante transfusões, atendendo pacientes que enfrentam condições médicas graves ou que são submetidos a cirurgias.

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Doação de sangue estoques de sangue Hemonúcleo de Apucarana Saúde Pública solidariedade transfusão sanguínea
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